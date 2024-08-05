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Соколов Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Рождественская) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
07.02.1905

Сын: Соколов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Соколова (Рождественская) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
15.06.1908

Сын: Соколов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Соколова (Рождественская) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
15.06.1908

Сын: Соколов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Соколова (Рождественская) Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
13.08.1912

Дочь: (Соколова) Руфина Васильевна

Мать ребёнка: Соколова (Рождественская) Надежда Васильевна

Смерть
Неизвестно

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