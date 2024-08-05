Соколов Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1905
Сын: Соколов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Соколова (Рождественская) Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
15.06.1908
Мать ребёнка: Соколова (Рождественская) Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
15.06.1908
Мать ребёнка: Соколова (Рождественская) Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
13.08.1912
Дочь: (Соколова) Руфина Васильевна
Мать ребёнка: Соколова (Рождественская) Надежда Васильевна
Смерть
Неизвестно