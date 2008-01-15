Торопова (Мамистова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения01.02.1917
Дата смерти15.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1917
Рождение ребёнка
15.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Торопов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Торопов Валентин Иванович
Отец ребёнка: Торопов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Родина Надежда Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.2008