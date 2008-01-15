Торопова (Мамистова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова (Мамистова) Мария Александровна

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Место рождения

Педунцево, Муравьищенская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

01.02.1917

Дата смерти

15.01.2008

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1913 г.р.
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Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
1954 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1917

Отец: Мамистов Александр Павлович

Мать: Мамистова Анна Александровна

Педунцево, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Торопов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Торопов Валентин Иванович

Отец ребёнка: Торопов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Родина Надежда Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Иван Александрович

Смерть
15.01.2008
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