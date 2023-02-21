Торопов Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Торопова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Торопов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Торопова Мария Александровна
Военная служба
1942
Чухломский РВК, Костромская обл., Чухломский р-н
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1942