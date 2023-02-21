Торопов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопов Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Торопова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Торопов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Торопова Мария Александровна

Военная служба
1942
Чухломский РВК, Костромская обл., Чухломский р-н
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопова Мария Александровна

Смерть
?.11.1942
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