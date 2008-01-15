Родина Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
Дата смерти2011
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родин Александр
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родин Александр
Смерть
2011