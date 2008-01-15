Родина Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодина Надежда Александровна

Родина Надежда Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1917 г.р.

Муж

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Торопова Мария Александровна

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родин Александр

Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родин Александр

Смерть
2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close