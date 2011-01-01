Родин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
Дата смерти1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родина Надежда Александровна
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родина Надежда Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987