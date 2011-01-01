Родин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родина Надежда Александровна

Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родина Надежда Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родина Надежда Александровна

Смерть
1987
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