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Тремаскин Никита Яковлевич

Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

26.03.1870 ст.

Дата смерти

21.06.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1870 ст.

Отец: Тремаскин Яков Васильевич

Мать: Тремаскина Ксения Васильевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
16.10.1887 ст.

Жена: Тремаскина Прасковья Васильевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.06.1889 ст.

Дочь: Кузьмина Ольга Никитична

Мать ребёнка: Тремаскина Прасковья Васильевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
21.06.1906 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Николаевская церковь при губернской больнице
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