Тремаскин Никита Яковлевич
Место рождения
Дата рождения26.03.1870 ст.
Дата смерти21.06.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1870 ст.
Бракосочетание
16.10.1887 ст.
Рождение ребёнка
23.06.1889 ст.
Дочь: Кузьмина Ольга Никитична
Мать ребёнка: Тремаскина Прасковья Васильевна
Смерть
21.06.1906 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Николаевская церковь при губернской больнице