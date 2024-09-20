Макуров Сергей Семенович
Место рожденияКурагинский р-н, п. Брагино
Дата рождения01.01.1908
Дата смерти01.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.01.1908
Рождение ребёнка
06.11.1930
Мать ребёнка: Макурова (Киркина) Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1935
Мать ребёнка: Макурова (Киркина) Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1938
Сын: Макуров Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Макурова (Киркина) Аксинья Федоровна
Смерть
01.01.1943
Погиб на войне