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Макуров Сергей Семенович

Место рождения

Курагинский р-н, п. Брагино

Дата рождения

01.01.1908

Дата смерти

01.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.01.1908

Жена: Макурова (Киркина) Аксинья Федоровна

Рождение ребёнка
06.11.1930

Сын: Макуров Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Макурова (Киркина) Аксинья Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1935

Сын: Макуров Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Макурова (Киркина) Аксинья Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1938

Сын: Макуров Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Макурова (Киркина) Аксинья Федоровна

Смерть
01.01.1943
Погиб на войне

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