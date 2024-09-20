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Макуров Яков Сергеевич

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Место рождения

Курагинский р-н, п. Брагино

Дата рождения

06.11.1930

Дата смерти

01.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1930

Отец: Макуров Сергей Семенович

Мать: Макурова (Киркина) Аксинья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макурова (Шурпик) Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1956

Сын: Макуров Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Макурова (Шурпик) Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
06.02.1959

Дочь: Базалевская (Макурова) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Макурова (Шурпик) Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
06.07.1962

Дочь: Дмитриева (Макурова) Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Макурова (Шурпик) Валентина Григорьевна

Смерть
01.01.1987

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