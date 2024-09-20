Макуров Яков Сергеевич
Место рожденияКурагинский р-н, п. Брагино
Дата рождения06.11.1930
Дата смерти01.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1956
Мать ребёнка: Макурова (Шурпик) Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
06.02.1959
Дочь: Базалевская (Макурова) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Макурова (Шурпик) Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
06.07.1962
Дочь: Дмитриева (Макурова) Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Макурова (Шурпик) Валентина Григорьевна
Смерть
01.01.1987