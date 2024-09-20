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Макуров Петр Сергеевич

Место рождения

Курагинский р-н, п. Брагино

Дата рождения

01.01.1935

Дата смерти

01.01.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1935

Отец: Макуров Сергей Семенович

Мать: Макурова (Киркина) Аксинья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макурова (Барановская) Галина Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1960

Дочь: Зубарева (Макурова) Любовь Петровна

Мать ребёнка: Макурова (Барановская) Галина Петровна

Рождение ребёнка
15.08.1960

Сын: Макуров Владимир Петрович

Мать ребёнка: Макурова (Барановская) Галина Петровна

Смерть
01.01.1979

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