Макуров Петр Сергеевич
Место рожденияКурагинский р-н, п. Брагино
Дата рождения01.01.1935
Дата смерти01.01.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1960
Дочь: Зубарева (Макурова) Любовь Петровна
Мать ребёнка: Макурова (Барановская) Галина Петровна
Рождение ребёнка
15.08.1960
Сын: Макуров Владимир Петрович
Мать ребёнка: Макурова (Барановская) Галина Петровна
Смерть
01.01.1979