Костюкова (Цицорина) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиОколо 1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: Цицорин Андрей
Мать: Цицорина Устинья
Рождение ребёнка
12.09.1938
Отец ребёнка: Осипов Илья Осипович
Усть-Луга, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1941 по 1945
Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Нахождение в эвакуации
Работа или профессия
Между 1945 и 1965
работала на Кунцевской камвольной фабрике № 14
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Илья Осипович
Смерть
Около 1991