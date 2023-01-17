Костюкова (Цицорина) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюкова (Цицорина) Александра Андреевна

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Место рождения

Журавка-Первая, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Около 1991

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Цицорин Андрей

Мать: Цицорина Устинья

Журавка-Первая, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
12.09.1938

Сын: Осипов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Осипов Илья Осипович

Усть-Луга, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1941 по 1945
Селино, Муравьищенская волость, Чухломский уезд
Нахождение в эвакуации
Работа или профессия
Между 1945 и 1965
Москва, город федерального значения Москва
работала на Кунцевской камвольной фабрике № 14
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Илья Осипович

Смерть
Около 1991
Москва, город федерального значения Москва
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