Цицорина Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиПосле 1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Цицорин Андрей
Место жительства
Между 1906 и 1913
Рождение ребёнка
28.08.1910
Отец ребёнка: Цицорин Андрей
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Костюкова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Цицорин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цицорин Андрей
Смерть
После 1913