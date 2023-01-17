Цицорина Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦицорина Устинья

Цицорина Устинья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

После 1913

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Цицорин Егор Андреевич

Отец ребёнка: Цицорин Андрей

Место жительства
Между 1906 и 1913
Журавка-Первая, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
28.08.1910

Сын: Цицорин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Цицорин Андрей

Журавка-Первая, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Костюкова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Цицорин Андрей

Журавка-Первая, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цицорин Андрей

Смерть
После 1913
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close