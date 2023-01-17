Осипов Илья Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в Чувашии
Рождение ребёнка
12.09.1938
Мать ребёнка: Костюкова Александра Андреевна
Усть-Луга, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Военная служба
Между ?.06.1941 и ?.08.1941
115 стрелковая дивизия
Призыв на военную службу
С ?.06.1941 по ?.08.1941
Лесогорский, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Пропал без вести (военное)
28.08.1941
Бракосочетание
Неизвестно