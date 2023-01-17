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Осипов Илья Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1913 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в Чувашии
Рождение ребёнка
12.09.1938

Сын: Осипов Владимир Ильич

Мать ребёнка: Костюкова Александра Андреевна

Усть-Луга, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Военная служба
Между ?.06.1941 и ?.08.1941
115 стрелковая дивизия
Призыв на военную службу
С ?.06.1941 по ?.08.1941
Лесогорский, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Пропал без вести (военное)
28.08.1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюкова Александра Андреевна

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