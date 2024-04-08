Каликина Евфимия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаликина Евфимия Антоновна

Каликина Евфимия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каликин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Каликин Иван Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каликин Иван Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1830

Сын: Каликин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Каликин Иван Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Каликин Евграф Иванович

Отец ребёнка: Каликин Иван Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.04.1841

Сын: Каликин Яков (Иаков) Иванович

Отец ребёнка: Каликин Иван Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Каликин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Каликин Иван Иванович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Каликин Парамон Иванович

Отец ребёнка: Каликин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.