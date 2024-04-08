Каликина Евфимия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каликин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1830
Отец ребёнка: Каликин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Каликин Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1841
Сын: Каликин Яков (Иаков) Иванович
Отец ребёнка: Каликин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Каликин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Каликин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно