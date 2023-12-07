Каликин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаликин Алексей Иванович

Каликин Алексей Иванович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1811 г.р.

Мать

Около 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каликин Иван Иванович

Мать: Каликина Евфимия Антоновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
12.01.1864
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал крёстным дочери жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Тюменцева Федота Ивановича и жены его Тюменцевой Прасковьи Терентьевны, Татьяне. Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.