Каликин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каликин Иван Иванович
Восприемник
12.01.1864
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал крёстным дочери жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Тюменцева Федота Ивановича и жены его Тюменцевой Прасковьи Терентьевны, Татьяне. Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка... Показать все
Смерть
Неизвестно