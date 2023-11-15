Каликин Фёдор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Каликин Иван Иванович
Восприемник
26.01.1864
В этот день стал крёстным сыну жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Каликина Викула Михайловича (двоюродный брат) и жены его Каликиной Ирины Устиновны, Тимофею. Крещение проходило в церкви имени Свято... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.11.1893
Дочь: Феодосия Фёдоровна
Мать ребёнка: Каликина Мария Макаровна
Рождение ребёнка
25.07.1895
Дочь: Ульяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Каликина Мария Макаровна
Поручитель
21.01.1896
В этот день стал поручителем своему племяннику Каликину Ксенофонту Парамоновичу в браке с Руднёвой Акилиной Ананьевной. Таинство проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Венчал священник... Показать все
Рождение ребёнка
20.03.1900
Мать ребёнка: Каликина Мария Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каликина Мария Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Каликина Мария Макаровна
Смерть
Неизвестно