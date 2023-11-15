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Каликин Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Каликин Иван Иванович

Мать: Каликина Евфимия Антоновна

Восприемник
26.01.1864
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал крёстным сыну жителя деревни Верх-Чик, крестьянина Каликина Викула Михайловича (двоюродный брат) и жены его Каликиной Ирины Устиновны, Тимофею. Крещение проходило в церкви имени Свято... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.11.1893

Дочь: Феодосия Фёдоровна

Мать ребёнка: Каликина Мария Макаровна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.07.1895

Дочь: Ульяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Каликина Мария Макаровна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Поручитель
21.01.1896
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
В этот день стал поручителем своему племяннику Каликину Ксенофонту Парамоновичу в браке с Руднёвой Акилиной Ананьевной. Таинство проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Венчал священник... Показать все
Рождение ребёнка
20.03.1900

Сын: Каликин Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Каликина Мария Макаровна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каликина Мария Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каликин Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Каликина Мария Макаровна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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