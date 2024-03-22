(Каликина) Ульяна (Иулиания) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Каликина) Ульяна (Иулиания) Фёдоровна

(Каликина) Ульяна (Иулиания) Фёдоровна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

25.07.1895

Дата смерти

21.07.1897

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1895

Отец: Каликин Фёдор Иванович

Мать: Каликина Мария Макаровна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
30.07.1895
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Фёдор Сапфиров, дьякон Иннокентий Рычков. Крёстный - житель деревни Верх-Чик, крестьянин Егор Николаевич Лушников. Крё... Показать все
Смерть
21.07.1897
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Умерла от коклюша.
Похороны
23.07.1897
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронена на деревенском кладбище.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close