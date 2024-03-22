(Каликина) Ульяна (Иулиания) Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения25.07.1895
Дата смерти21.07.1897
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1895
Отец: Каликин Фёдор Иванович
Мать: Каликина Мария Макаровна
Крещение
30.07.1895
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Святого Пророка Божьего Ильи. Крестил священник Фёдор Сапфиров, дьякон Иннокентий Рычков. Крёстный - житель деревни Верх-Чик, крестьянин Егор Николаевич Лушников. Крё... Показать все
Смерть
21.07.1897
Умерла от коклюша.
Похороны
23.07.1897
Похоронена на деревенском кладбище.