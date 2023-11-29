Каликин Яков (Иаков) Иванович
Место рождения
Дата рождения22.04.1841
Дата смерти04.09.1841
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1841
Отец: Каликин Иван Иванович
Крещение
31.05.1841
Ирменское, Новосибирский округ, Сибирский край
Крещение проходило в церкви имени Святой Великомученицы Екатерины. Крестил священник Алексей Иванович Окариков. Крёстный - житель деревни Верх-Чик крестьянин Спиридон Иванович Васильев. Крёстная - жит... Показать все
Смерть
04.09.1841
Умер от родимицы. Возможно эпилепсия, эклампсия или ДЦП.
Похороны
06.09.1841