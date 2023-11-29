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Каликин Яков (Иаков) Иванович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.04.1841

Дата смерти

04.09.1841

Пол

Мужской

Отец

Около 1811 г.р.

Мать

Около 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1841

Отец: Каликин Иван Иванович

Мать: Каликина Евфимия Антоновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
31.05.1841
Ирменское, Новосибирский округ, Сибирский край
Крещение проходило в церкви имени Святой Великомученицы Екатерины. Крестил священник Алексей Иванович Окариков. Крёстный - житель деревни Верх-Чик крестьянин Спиридон Иванович Васильев. Крёстная - жит... Показать все
Смерть
04.09.1841
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Умер от родимицы. Возможно эпилепсия, эклампсия или ДЦП.
Похороны
06.09.1841
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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