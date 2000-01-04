Рябова (Колесникова) Клавдия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябова (Колесникова) Клавдия Игнатьевна

Рябова (Колесникова) Клавдия Игнатьевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

19.11.1907

Дата смерти

04.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1907

Отец: Колесников Игнатий

Мать: Колесникова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Борис

Отец ребёнка: Рябов Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Василий Степанович

Рождение ребёнка
20.11.1936

Дочь: (Рябова) Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Рябов Василий Степанович

Рождение ребёнка
19.08.1940

Сын: Рябов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Рябов Василий Степанович

Смерть
04.01.2000

Мы используем куки для улучшения работы сайта.