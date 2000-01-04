Рябова (Колесникова) Клавдия Игнатьевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения19.11.1907
Дата смерти04.01.2000
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1907
Отец: Колесников Игнатий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябов Борис
Отец ребёнка: Рябов Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1936
Дочь: (Рябова) Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Рябов Василий Степанович
Рождение ребёнка
19.08.1940
Отец ребёнка: Рябов Василий Степанович
Смерть
04.01.2000