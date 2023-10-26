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Рябов Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1907

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1907

Отец: Рябов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Борис

Мать ребёнка: Рябова (Колесникова) Клавдия Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова (Колесникова) Клавдия Игнатьевна

Рождение ребёнка
20.11.1936

Дочь: (Рябова) Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Рябова (Колесникова) Клавдия Игнатьевна

Рождение ребёнка
19.08.1940

Сын: Рябов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Рябова (Колесникова) Клавдия Игнатьевна

Смерть
1942

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