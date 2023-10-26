Рябов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1907
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1907
Отец: Рябов Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябов Борис
Мать ребёнка: Рябова (Колесникова) Клавдия Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1936
Дочь: (Рябова) Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Рябова (Колесникова) Клавдия Игнатьевна
Рождение ребёнка
19.08.1940
Мать ребёнка: Рябова (Колесникова) Клавдия Игнатьевна
Смерть
1942