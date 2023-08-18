Колесников Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колесников ?
Мать: Колесникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1907
Дочь: Рябова (Колесникова) Клавдия Игнатьевна
Мать ребёнка: Колесникова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1919
Сын: Колесников Михаил
Мать ребёнка: Колесникова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно