Колесников Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Игнатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колесников ?

Мать: Колесникова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
19.11.1907

Дочь: Рябова (Колесникова) Клавдия Игнатьевна

Мать ребёнка: Колесникова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
21.11.1919

Сын: Колесников Михаил

Мать ребёнка: Колесникова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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