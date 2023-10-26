Колесникова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колесников Игнатий
Рождение ребёнка
19.11.1907
Дочь: Рябова (Колесникова) Клавдия Игнатьевна
Отец ребёнка: Колесников Игнатий
Рождение ребёнка
21.11.1919
Сын: Колесников Михаил
Отец ребёнка: Колесников Игнатий
Смерть
Неизвестно