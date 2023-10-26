Колесникова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Игнатий

Рождение ребёнка
19.11.1907

Дочь: Рябова (Колесникова) Клавдия Игнатьевна

Отец ребёнка: Колесников Игнатий

Рождение ребёнка
21.11.1919

Сын: Колесников Михаил

Отец ребёнка: Колесников Игнатий

Смерть
Неизвестно

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