Шемарова Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемарова Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шемарова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Шемаров Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шемарова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Шемаров Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемаров Борис Николаевич

Отец ребёнка: Шемаров Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемаров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шемаров Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемаров Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Шемаров Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемаров Иван Николаевич

Отец ребёнка: Шемаров Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемаров Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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