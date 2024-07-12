Шемарова Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шемарова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Шемаров Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шемарова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Шемаров Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шемаров Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шемаров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шемаров Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шемаров Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Шемаров Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шемаров Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно