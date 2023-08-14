Шемарова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемарова Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шемаров Николай Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крайнова Нина Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайнов Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крайнов Василий Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крайнов Анатолий

Смерть
Неизвестно
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