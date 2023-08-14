Шемарова Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шемаров Николай Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крайнова Нина Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крайнов Василий Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крайнов Анатолий
Смерть
Неизвестно