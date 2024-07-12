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Шемаров Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шемаров Григорий

Мать: Шемарова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемаров Николай Николаевич

Мать ребёнка: Шемарова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемаров Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Шемарова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемаров Борис Николаевич

Мать ребёнка: Шемарова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шемарова Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Шемарова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шемарова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Шемарова Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемаров Иван Николаевич

Мать ребёнка: Шемарова Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемарова Мария Павловна

Смерть
Неизвестно

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