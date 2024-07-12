Шемаров Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шемаров Григорий
Мать: Шемарова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шемаров Николай Николаевич
Мать ребёнка: Шемарова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шемаров Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Шемарова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шемарова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шемарова Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Шемарова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шемарова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Шемарова Мария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шемарова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шемарова Мария Павловна
Смерть
Неизвестно