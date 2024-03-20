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Визир Настасья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Дочь: Ушанев Фекла Васильева

Отец ребёнка: Визир Василий Григорьев

Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Сын: Визир Прохор Васильев

Отец ребёнка: Визир Василий Григорьев

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Визир Мария Васильева

Отец ребёнка: Визир Василий Григорьев

Рождение ребёнка
13.03.1880 ст.

Дочь: Визир Дарья Васильева

Отец ребёнка: Визир Василий Григорьев

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1619 IMG_0013.jpg 1880г Успенская церковь с. Тищенское. 13.03.1880г
Рождение ребёнка
02.04.1882 ст.

Дочь: Визир Мария Васильева

Отец ребёнка: Визир Василий Григорьев

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1622 IMG_0019.jpg 1882г Успенская церковь с. Тищенское. 02.04.1882г
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Косухина Степанида Васильева

Отец ребёнка: Визир Василий Григорьев

Рождение ребёнка
23.09.1895 ст.

Дочь: Визир Ефросиния Васильева

Отец ребёнка: Визир Василий Григорьев

архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1626 л118об.jpg 1895г Успенская церковь с. Тищенское. 23.09.1893г
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Визир Марфа Васильева

Отец ребёнка: Визир Василий Григорьев

в 1913 была в восприемниках
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Визир Василий Григорьев

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