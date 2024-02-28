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Визир Дарья Васильева

Место рождения

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

13.03.1880 ст.

Дата смерти

16.11.1883

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1880 ст.

Отец: Визир Василий Григорьев

Мать: Визир Настасья Иванова

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1619 IMG_0013.jpg 1880г Успенская церковь с. Тищенское. 13.03.1880г
Смерть
16.11.1883
Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.784а IMG_0144.jpg 1883г Успенская церковь с. Тищенское. 16.11.1883г
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