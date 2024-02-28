Визир Дарья Васильева
Место рождения
Дата рождения13.03.1880 ст.
Дата смерти16.11.1883
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1880 ст.
Отец: Визир Василий Григорьев
Мать: Визир Настасья Иванова
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1619 IMG_0013.jpg 1880г Успенская церковь с. Тищенское. 13.03.1880г
Смерть
16.11.1883
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.784а IMG_0144.jpg 1883г Успенская церковь с. Тищенское. 16.11.1883г