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Визир Мария Васильева

Место рождения

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

02.04.1882 ст.

Дата смерти

29.10.1883

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1882 ст.

Отец: Визир Василий Григорьев

Мать: Визир Настасья Иванова

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1622 IMG_0019.jpg 1882г Успенская церковь с. Тищенское. 02.04.1882г
Смерть
29.10.1883
Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края -ф-135, оп.78, д.784а IMG_0140.jpg 1883г Успенская церковь с. Тищенское. 29.10.1883г

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