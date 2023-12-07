Визир Мария Васильева
Место рождения
Дата рождения02.04.1882 ст.
Дата смерти29.10.1883
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1882 ст.
Отец: Визир Василий Григорьев
Мать: Визир Настасья Иванова
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1622 IMG_0019.jpg 1882г Успенская церковь с. Тищенское. 02.04.1882г
Смерть
29.10.1883
архив Ставропольского края -ф-135, оп.78, д.784а IMG_0140.jpg 1883г Успенская церковь с. Тищенское. 29.10.1883г