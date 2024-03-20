Визир Василий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти24.11.1907 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
Вычислено 1864
Дочь: Ушанев Фекла Васильева
Мать ребёнка: Визир Настасья Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Мать ребёнка: Визир Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Визир Мария Васильева
Мать ребёнка: Визир Настасья Иванова
Рождение ребёнка
13.03.1880 ст.
Дочь: Визир Дарья Васильева
Мать ребёнка: Визир Настасья Иванова
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1619 IMG_0013.jpg 1880г Успенская церковь с. Тищенское. 13.03.1880г
Рождение ребёнка
02.04.1882 ст.
Дочь: Визир Мария Васильева
Мать ребёнка: Визир Настасья Иванова
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1622 IMG_0019.jpg 1882г Успенская церковь с. Тищенское. 02.04.1882г
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Косухина Степанида Васильева
Мать ребёнка: Визир Настасья Иванова
Рождение ребёнка
23.09.1895 ст.
Дочь: Визир Ефросиния Васильева
Мать ребёнка: Визир Настасья Иванова
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.1626 л118об.jpg 1895г Успенская церковь с. Тищенское. 23.09.1893г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Визир Марфа Васильева
Мать ребёнка: Визир Настасья Иванова
в 1913 была в восприемниках
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Визир Настасья Иванова
Смерть
24.11.1907 ст.
архив Ставропольского края - ф-135, оп.78, д.370 IMG_0210.jpg 1907г Успенская церковь с. Тищенское. 24.11.1907г