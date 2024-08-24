Домашев Степан Никитич Около 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Домашев Степан Никитич

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: Домашев Никита Наумович

Мать: Домашева (Куницына) Федосья (Феодосия) Михайловна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
в похозяйственной книги села Сотниково Канского района, как брат Павла Никитовича, год рождения 1928, но Мария Никитична говорила, что 1927
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домашева Капитолина Харламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домашев Виктор Степанович

Мать ребёнка: Домашева Капитолина Харламовна

Место жительства
До ?.04.1934
Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
выселили из Бырки, из допроса отца
Рождение ребёнка
1954

Сын: Домашев Михаил Степанович

Мать ребёнка: Домашева Капитолина Харламовна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Домашев Григорий Степанович

Мать ребёнка: Домашева Капитолина Харламовна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Домашев Юрий Степанович

Мать ребёнка: Домашева Капитолина Харламовна

Смерть
Неизвестно
Ровное, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край

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