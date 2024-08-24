Домашев Степан Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
в похозяйственной книги села Сотниково Канского района, как брат Павла Никитовича, год рождения 1928, но Мария Никитична говорила, что 1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домашев Виктор Степанович
Мать ребёнка: Домашева Капитолина Харламовна
Место жительства
До ?.04.1934
Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
выселили из Бырки, из допроса отца
Рождение ребёнка
1954
Сын: Домашев Михаил Степанович
Мать ребёнка: Домашева Капитолина Харламовна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Домашев Григорий Степанович
Мать ребёнка: Домашева Капитолина Харламовна
Рождение ребёнка
1956
Мать ребёнка: Домашева Капитолина Харламовна
Смерть
Неизвестно
Ровное, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край