Домашева Капитолина Харламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашева Капитолина Харламовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домашев Степан Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домашев Виктор Степанович

Отец ребёнка: Домашев Степан Никитич

Рождение ребёнка
1954

Сын: Домашев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Домашев Степан Никитич

Рождение ребёнка
1954

Сын: Домашев Григорий Степанович

Отец ребёнка: Домашев Степан Никитич

Рождение ребёнка
1956

Сын: Домашев Юрий Степанович

Отец ребёнка: Домашев Степан Никитич

Смерть
Неизвестно

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