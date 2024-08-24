Домашева Капитолина Харламовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домашев Виктор Степанович
Отец ребёнка: Домашев Степан Никитич
Рождение ребёнка
1954
Сын: Домашев Михаил Степанович
Отец ребёнка: Домашев Степан Никитич
Рождение ребёнка
1954
Сын: Домашев Григорий Степанович
Отец ребёнка: Домашев Степан Никитич
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Домашев Степан Никитич
Смерть
Неизвестно