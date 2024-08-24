Домашева (Куницына) Федосья (Феодосия) Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.07.1891
Дата смерти31.07.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1891
дата из св-ва о смерти и похозяйственной книги с. Сотниково Канского района. родители предположительно из выписки о рождении брата (Антония), мк не сохранились
Бракосочетание
31.10.1910 ст.
Казак Быркинского села Никита Наумович Домашев, первым браком, 19 лет и дочь казака того же села девица Феодосия Михайловна Куницына, 19 лет. Запись № 43. Поручители: по жениху: казаки Василий Иванов ... Показать все
Рождение ребёнка
21.07.1912 ст.
Сын: Домашев Семен (Симеон) Никитич
Отец ребёнка: Домашев Никита Наумович
Восприемники: казак Федор Григорьевич Пименов и дочь казака Евграфа Домашева Наталья. Запись № 86 от 22.06.1912 года
Рождение ребёнка
Около 1917
Отец ребёнка: Домашев Никита Наумович
из похозяйственной книги села Сотниково Канского района, как глава семьи
Рождение ребёнка
30.09.1919
Дочь: Домашева Вера Никитична
Отец ребёнка: Домашев Никита Наумович
дата из справки о смерти.
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статбюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках Александровско-Заводского уезда Быркинской волости селения Бырка сельскохозяйственной пер... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1924
Дочь: Макарова (Домашева) Мария Никитична
Отец ребёнка: Домашев Никита Наумович
иные сведения: возраст родителей: отец - 33 года, мать - 33 года; какой по счету ребенок - 4-й; в котором браке состоят - 1-й; род занятий - сельское хозяйство.
Рождение ребёнка
Около 1928
Отец ребёнка: Домашев Никита Наумович
в похозяйственной книги села Сотниково Канского района, как брат Павла Никитовича, год рождения 1928, но Мария Никитична говорила, что 1927
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Домашев Иван Никитич
Отец ребёнка: Домашев Никита Наумович
в похозяйственной книги села Сотниково Канского района, как брат Павла Никитовича, год рождения 1929, но Мария Никитична говорила, что 1928
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Домашев Никита Наумович
Место жительства
До ?.04.1934
Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
выслали из Бырки с детьми и родителями мужа, документы не сохранились, из допроса мужа
Смерть
31.07.1976
Канск, город Канск, Красноярский край
Подсобное хозяйство Тубсанатория