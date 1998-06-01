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Смирнова (Савина) Александра Михайловна

Место рождения

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

06.05.1914

Дата смерти

01.06.1998

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1914

Отец: Савин Федор Михайлович

Мать: Савина (Баранова) Александра Васильевна

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Валентин Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1936

Дочь: Удалова (Смирнова) Серафима Валентиновна

Отец ребёнка: Смирнов Валентин Иванович

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
18.08.1939

Дочь: Жаворонкова (Смирнова) Надежда Валентиновна

Отец ребёнка: Смирнов Валентин Иванович

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.03.1941

Сын: Смирнов Александр Валентинович

Отец ребёнка: Смирнов Валентин Иванович

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.02.1944

Сын: Смирнов Валерий Валентинович

Отец ребёнка: Смирнов Валентин Иванович

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
30.07.1947

Сын: Смирнов Виталий Валентинович

Отец ребёнка: Смирнов Валентин Иванович

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
22.11.1950

Дочь: Соколова (Смирнова) Нина Валентиновна

Отец ребёнка: Смирнов Валентин Иванович

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.08.1955

Дочь: Муратова (Смирнова) Галина Валентиновна

Отец ребёнка: Смирнов Валентин Иванович

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
01.06.1998
Пеньки, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Похороны
03.06.1998
Соймицы, Палехский муниципальный район, Ивановская область

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