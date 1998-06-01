Смирнова (Савина) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.05.1914
Дата смерти01.06.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1936
Дочь: Удалова (Смирнова) Серафима Валентиновна
Отец ребёнка: Смирнов Валентин Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1939
Дочь: Жаворонкова (Смирнова) Надежда Валентиновна
Отец ребёнка: Смирнов Валентин Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1941
Сын: Смирнов Александр Валентинович
Отец ребёнка: Смирнов Валентин Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1944
Сын: Смирнов Валерий Валентинович
Отец ребёнка: Смирнов Валентин Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1947
Сын: Смирнов Виталий Валентинович
Отец ребёнка: Смирнов Валентин Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1950
Дочь: Соколова (Смирнова) Нина Валентиновна
Отец ребёнка: Смирнов Валентин Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1955
Дочь: Муратова (Смирнова) Галина Валентиновна
Отец ребёнка: Смирнов Валентин Иванович
Смерть
01.06.1998
Пеньки, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Похороны
03.06.1998
Соймицы, Палехский муниципальный район, Ивановская область