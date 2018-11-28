Соколова (Смирнова) Нина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова (Смирнова) Нина Валентиновна

Соколова (Смирнова) Нина Валентиновна

Место рождения

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

22.11.1950

Дата смерти

28.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1950

Отец: Смирнов Валентин Иванович

Мать: Смирнова Александра Михайловна

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.11.1969

Сын: Соколов Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Соколов Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
13.10.1977

Дочь: Соколова Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Соколов Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
06.02.1979

Сын: Соколов Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Соколов Евгений Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Евгений Васильевич

Смерть
28.11.2018
Пеньки, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Похороны
30.11.2018
Соймицы, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close