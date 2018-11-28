Соколова (Смирнова) Нина Валентиновна
Место рождения
Дата рождения22.11.1950
Дата смерти28.11.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1950
Рождение ребёнка
24.11.1969
Сын: Соколов Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: Соколов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
13.10.1977
Дочь: Соколова Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Соколов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
06.02.1979
Сын: Соколов Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Соколов Евгений Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.2018
Пеньки, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Похороны
30.11.2018
Соймицы, Палехский муниципальный район, Ивановская область