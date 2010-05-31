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Смирнов Александр Валентинович

Место рождения

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

16.03.1941

Дата смерти

31.05.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1941

Отец: Смирнов Валентин Иванович

Мать: Смирнова (Савина) Александра Михайловна

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Кошкарева) Тамара Александровна

Рождение ребёнка
07.05.1968

Сын: Смирнов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Смирнова (Кошкарева) Тамара Александровна

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Кошкарева) Тамара Александровна

Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
31.05.2010
Ульяниха, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Похороны
01.06.2010
Соймицы, Палехский муниципальный район, Ивановская область

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