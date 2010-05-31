Смирнов Александр Валентинович
Место рождения
Дата рождения16.03.1941
Дата смерти31.05.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1968
Сын: Смирнов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Смирнова (Кошкарева) Тамара Александровна
Рождение ребёнка
25.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова (Кошкарева) Тамара Александровна
Смерть
31.05.2010
Похороны
01.06.2010
Соймицы, Палехский муниципальный район, Ивановская область