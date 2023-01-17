Гошно Ефросинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гошно Ефросинья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Гошно Иван Степанов

Отец ребёнка: Гошно Степан Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гошно Степан Петров

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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