Гошно Ефросинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Гошно Иван Степанов
Отец ребёнка: Гошно Степан Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гошно Степан Петров
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно