Гошно Иван Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гошно Иван Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Гошно Степан Петров

Мать: Гошно Ефросинья Иванова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Гошно Федор Иванов

Мать ребёнка: Гошно Марья Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гошно Марья Захарова

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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