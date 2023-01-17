Гошно Иван Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Гошно Степан Петров
Мать: Гошно Ефросинья Иванова
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гошно Федор Иванов
Мать ребёнка: Гошно Марья Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гошно Марья Захарова
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно