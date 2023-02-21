Гошно Степан Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Гошно Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Гошно Иван Степанов
Мать ребёнка: Гошно Ефросинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гошно Ефросинья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно