Гошно Степан Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гошно Степан Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1744 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Гошно Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Гошно Иван Степанов

Мать ребёнка: Гошно Ефросинья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гошно Ефросинья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
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