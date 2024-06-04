Ушмаев (Ушмав) Михайло Богданов (Петров) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаев (Ушмав) Михайло Богданов (Петров)

Место рождения

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Ушмаев (Ушмав) Богдан (Богдашка) Прокофьев

Мать: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушмаева Варвара Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Ушмаев (Ушмав) Живатко (Федор) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Ушмаев (Ушмав) Ишмайка (Михаил) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Ушмаев (Ушмав) Мирон (Мирошка) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Ушмаев (Ушмав) Родион Михайлов

Мать ребёнка: Ушмаева Варвара Никитина

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762

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