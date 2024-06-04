Ушмаев (Ушмав) Михайло Богданов (Петров)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Ушмаев (Ушмав) Богдан (Богдашка) Прокофьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушмаева Варвара Никитина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1736
Сын: Ушмаев (Ушмав) Живатко (Федор) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Ушмаев (Ушмав) Ишмайка (Михаил) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Ушмаев (Ушмав) Мирон (Мирошка) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Ушмаев (Ушмав) Родион Михайлов
Мать ребёнка: Ушмаева Варвара Никитина
Смерть
После 1762