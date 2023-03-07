Ушмаев (Ушмав) Богдан (Богдашка) Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1736
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: Ушмаев (ушмав) Прокофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Ушмаев (ушмав) Василий (Васка) (Петров)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Ушмаев (ушмав) Максим (Макаров)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Ушмаев (ушмав) Михайло (Петров)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Ушмаев (ушмав) Няжка (Никифор) (Петров)
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1736
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область