Ушмаев (Ушмав) Богдан (Богдашка) Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаев (Ушмав) Богдан (Богдашка) Прокофьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1736

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Ушмаев (ушмав) Прокофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Ушмаев (ушмав) Василий (Васка) (Петров)

Мать ребёнка: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Ушмаев (ушмав) Максим (Макаров)

Мать ребёнка: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Ушмаев (ушмав) Михайло (Петров)

Мать ребёнка: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Ушмаев (ушмав) Няжка (Никифор) (Петров)

Мать ребёнка: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1736
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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