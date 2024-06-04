Ушмаев (Ушмав) Максим Богданов (Макаров) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаев (Ушмав) Максим Богданов (Макаров)

Место рождения

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1726 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Ушмаев (Ушмав) Богдан (Богдашка) Прокофьев

Мать: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушмаева Марья Савельева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762

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