Ушмаев (Ушмав) Няжка (Никифор) (Петров) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаев (Ушмав) Няжка (Никифор) (Петров)

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Место рождения

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Ушмаев (ушмав) Богдан (Богдашка) Прокофьев

Мать: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Ушмаев (ушмав) Меркулей Никифоров

Мать ребёнка: Ушмаева Оксинья Петрова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушмаева Оксинья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
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