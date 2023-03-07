Ушмаев (Ушмав) Няжка (Никифор) (Петров)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Ушмаев (ушмав) Богдан (Богдашка) Прокофьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Ушмаев (ушмав) Меркулей Никифоров
Мать ребёнка: Ушмаева Оксинья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушмаева Оксинья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762