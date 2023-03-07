Ушмаева Оксинья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшмаева Оксинья Петрова

Ушмаева Оксинья Петрова

avatar

Место рождения

Ширяево, Жигулевск, Самарская область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Ширяево, Жигулевск, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Ушмаев (ушмав) Меркулей Никифоров

Отец ребёнка: Ушмаев (ушмав) Няжка (Никифор) (Петров)

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушмаев (ушмав) Няжка (Никифор) (Петров)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close