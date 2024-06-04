Ушмаева Варвара Никитина
Место рождениядер. Шелехметь, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Ушмаев (Ушмав) Родион Михайлов
Отец ребёнка: Ушмаев (Ушмав) Михайло Богданов (Петров)
Смерть
После 1762