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Ушмаева Варвара Никитина

Место рождения

дер. Шелехметь, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушмаев (Ушмав) Михайло Богданов (Петров)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Ушмаев (Ушмав) Родион Михайлов

Отец ребёнка: Ушмаев (Ушмав) Михайло Богданов (Петров)

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762

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