Ушмаев (Ушмав) Живатко (Федор) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаев (Ушмав) Живатко (Федор) Михайлов

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Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1794

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Ушмаев (ушмав) Михайло (Петров)

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Ушмаев (ушмав) Андрей Федоров

Мать ребёнка: Ушмаева Пелагея Григорьева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Ушмаев (ушмав) Прохор Федоров

Мать ребёнка: Ушмаева Пелагея Григорьева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Ушмаев (ушмав) Иван Федоров

Мать ребёнка: Ушмаева Пелагея Григорьева

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Ушмаев (ушмав) Логин Федоров

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Ушмаев (ушмав) Михайла Федоров

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушмаева Пелагея Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1794
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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