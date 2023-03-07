Ушмаев (Ушмав) Живатко (Федор) Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1794
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Ушмаев (ушмав) Михайло (Петров)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Ушмаев (ушмав) Андрей Федоров
Мать ребёнка: Ушмаева Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Ушмаев (ушмав) Прохор Федоров
Мать ребёнка: Ушмаева Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Ушмаев (ушмав) Иван Федоров
Мать ребёнка: Ушмаева Пелагея Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Ушмаев (ушмав) Логин Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Ушмаев (ушмав) Михайла Федоров
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1794