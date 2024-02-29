Кузьмицкая (Лещинская) Адольфа Казимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1965
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Лещинский Казимир
Мать: ?
Рождение ребёнка
03.02.1928
Дочь: Ядвига Станиславовна
Отец ребёнка: Кузьмицкий Станислав Иосифович
хут. Пасики, Логийский р-н, Минская обл, Беларусь
Рождение ребёнка
01.10.1929
Дочь: Мария Станиславовна
Отец ребёнка: Кузьмицкий Станислав Иосифович
Рождение ребёнка
12.04.1933
Сын: Кузьмицкий Анатолий Станиславович
Отец ребёнка: Кузьмицкий Станислав Иосифович
д. Ново-Гайна, Логойский р-н, Минская обл, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965
д. Гайна, Логойский р-н, Минская обл, Беларусь
Похороны
Неизвестно
д. Гайна, Логойский р-н, Минская обл, Беларусь