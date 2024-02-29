Кузьмицкая (Лещинская) Адольфа Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмицкая (Лещинская) Адольфа Казимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Лещинский Казимир

Мать: ?

Рождение ребёнка
03.02.1928

Дочь: Ядвига Станиславовна

Отец ребёнка: Кузьмицкий Станислав Иосифович

хут. Пасики, Логийский р-н, Минская обл, Беларусь
Рождение ребёнка
01.10.1929

Дочь: Мария Станиславовна

Отец ребёнка: Кузьмицкий Станислав Иосифович

Рождение ребёнка
12.04.1933

Сын: Кузьмицкий Анатолий Станиславович

Отец ребёнка: Кузьмицкий Станислав Иосифович

д. Ново-Гайна, Логойский р-н, Минская обл, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмицкий Станислав Иосифович

Смерть
1965
д. Гайна, Логойский р-н, Минская обл, Беларусь
Похороны
Неизвестно
д. Гайна, Логойский р-н, Минская обл, Беларусь
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