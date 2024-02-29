Кузьмицкий Станислав Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмицкий Станислав Иосифович

Место рождения

хут. Пасики, Логийский р-н, Минская обл, Беларусь

Дата рождения

1900

Дата смерти

20.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Кузьмицкий Иосиф

Мать: не указана

хут. Пасики, Логийский р-н, Минская обл, Беларусь
Рождение ребёнка
03.02.1928

Дочь: Ядвига Станиславовна

Мать ребёнка: Кузьмицкая Адольфа Казимировна

хут. Пасики, Логийский р-н, Минская обл, Беларусь
Рождение ребёнка
01.10.1929

Дочь: Мария Станиславовна

Мать ребёнка: Кузьмицкая Адольфа Казимировна

Рождение ребёнка
12.04.1933

Сын: Кузьмицкий Анатолий Станиславович

Мать ребёнка: Кузьмицкая Адольфа Казимировна

д. Ново-Гайна, Логойский р-н, Минская обл, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмицкая Адольфа Казимировна

Работа или профессия
Неизвестно
Колхоз Ново-Гайно
Колхозник
Образование
Неизвестно
Малограмотный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.12.1937
Орша, Беларусь
Причина смерти: расстрел
Похороны
Неизвестно
Орша, Беларусь
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