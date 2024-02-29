Кузьмицкий Станислав Иосифович
Место рожденияхут. Пасики, Логийский р-н, Минская обл, Беларусь
Дата рождения1900
Дата смерти20.12.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Кузьмицкий Иосиф
хут. Пасики, Логийский р-н, Минская обл, Беларусь
Рождение ребёнка
03.02.1928
Дочь: Ядвига Станиславовна
Мать ребёнка: Кузьмицкая Адольфа Казимировна
хут. Пасики, Логийский р-н, Минская обл, Беларусь
Рождение ребёнка
01.10.1929
Дочь: Мария Станиславовна
Мать ребёнка: Кузьмицкая Адольфа Казимировна
Рождение ребёнка
12.04.1933
Сын: Кузьмицкий Анатолий Станиславович
Мать ребёнка: Кузьмицкая Адольфа Казимировна
д. Ново-Гайна, Логойский р-н, Минская обл, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхоз Ново-Гайно
Колхозник
Образование
Неизвестно
Малограмотный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.12.1937
Орша, Беларусь
Причина смерти: расстрел
Похороны
Неизвестно
Орша, Беларусь