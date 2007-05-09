Кузьмицкий Анатолий Станиславович
Место рожденияд. Ново-Гайна, Логойский р-н, Минская обл, Беларусь
Дата рождения12.04.1933
Дата смерти09.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1933
д. Ново-Гайна, Логойский р-н, Минская обл, Беларусь
Рождение ребёнка
22.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмицкая Фатима (Фаина) Даниловна
г. Минск, Беларусь
Рождение ребёнка
07.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмицкая Фатима (Фаина) Даниловна
г. Минск, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.2007
д. Гайна, Логойский р-н, Минская обл, Беларусь
Похороны
Неизвестно
д. Гайна, Логойский р-н, Минская обл, Беларусь