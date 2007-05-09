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Кузьмицкий Анатолий Станиславович

Место рождения

д. Ново-Гайна, Логойский р-н, Минская обл, Беларусь

Дата рождения

12.04.1933

Дата смерти

09.05.2007

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1933

Отец: Кузьмицкий Станислав Иосифович

Мать: Кузьмицкая Адольфа Казимировна

д. Ново-Гайна, Логойский р-н, Минская обл, Беларусь
Рождение ребёнка
22.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмицкая Фатима (Фаина) Даниловна

г. Минск, Беларусь
Рождение ребёнка
07.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмицкая Фатима (Фаина) Даниловна

г. Минск, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмицкая Фатима (Фаина) Даниловна

Смерть
09.05.2007
д. Гайна, Логойский р-н, Минская обл, Беларусь
Похороны
Неизвестно
д. Гайна, Логойский р-н, Минская обл, Беларусь
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