Тихонравова (Белихова) Евдокия Михайловна
Место рожденияРоссия с.Алексеевка Варненского района Челябинской области
Дата рождения01.04.1914
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1914
Отец: Белихов Дмитриевич
Россия с.Алексеевка Варненского района Челябинской области
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Тихонравов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
18.02.1945
Сын: Тихонравов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Тихонравов Николай Михайлович
г. Нижний Тагил
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Успенское кладбище