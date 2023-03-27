Тихонравова (Белихова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонравова (Белихова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Россия с.Алексеевка Варненского района Челябинской области

Дата рождения

01.04.1914

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1914

Отец: Белихов Дмитриевич

Мать: Белихова Коробцова Ильинична

Россия с.Алексеевка Варненского района Челябинской области
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Тихонравов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
18.02.1945

Сын: Тихонравов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Тихонравов Николай Михайлович

г. Нижний Тагил
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонравов Николай Михайлович

Смерть
1973
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Успенское кладбище
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