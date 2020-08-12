Тихонравов Анатолий Николаевич
Место рожденияг. Нижний Тагил
Дата рождения18.02.1945
Дата смерти12.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1945
г. Нижний Тагил
Рождение ребёнка
22.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихонравова Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Градское кладбище