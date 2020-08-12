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Тихонравов Анатолий Николаевич

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Место рождения

г. Нижний Тагил

Дата рождения

18.02.1945

Дата смерти

12.08.2020

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1945

Отец: Тихонравов Николай Михайлович

Мать: Тихонравова Евдокия Михайловна

г. Нижний Тагил
Рождение ребёнка
22.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонравова Любовь Ивановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонравова Любовь Ивановна

Смерть
12.08.2020
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Градское кладбище
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