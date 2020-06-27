Тихонравова (Устюжанина) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонравова (Устюжанина) Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1941

Дата смерти

27.06.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонравов Анатолий Николаевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонравов Анатолий Николаевич

Смерть
27.06.2020
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Градское кладбище
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