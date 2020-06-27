Тихонравова (Устюжанина) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1941
Дата смерти27.06.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тихонравов Анатолий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Градское кладбище